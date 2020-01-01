Папа римский извинился за инцидент с женщиной на площади Святого Петра

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Папа римский Франциск 1 января попросил прощения за то, что не сдержался и слегка ударил женщину, которая днем ранее схватила его за руку на площади Святого Петра. Об этом сообщает BBC News.

"Всем нам не раз приходилось терять терпение. Это случается и со мной. Прошу прощения за плохой пример, который подал накануне", - заявил он.

WATCH: Disgruntled Pope Francis pulls himself free from a woman's clutch in Vatican City https://t.co/2nap3R0iQ4 pic.twitter.com/tubJ1xmaxu — Reuters (@Reuters) January 1, 2020

В СМИ разошлась видеозапись этого инцидента. На ней видно, как папа проходит мимо верующих, которые стоят на площади за заграждением, приветствует их и жмет некоторым руки. Одна женщина резко схватила его за руку, когда он начал отходить в сторону, и притянула его обратно к заграждению. Он попытался вырваться, она продолжала его держать, тогда он слегка ударил ее по руке и отругал. Охрана не успела вмешаться.