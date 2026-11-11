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SCMP сообщила, что Украина и КНДР могут не войти в повестку встречи лидеров РФ, КНР и США

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Украинский кризис и денуклеаризация Корейского полуострова со все меньшей вероятностью войдут в повестку возможных трехсторонних переговоров лидеров РФ, КНР, США "на полях" саммита АТЭС в Шэньчжэне, сообщает в среду издание South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на источники.

"Источники сказали, что война на Украине и денуклеаризация Корейского полуострова сильно упали в значении в списке возможных тем; внимание сместилось на сферы возможного консенсуса, особенно на роль искусственного интеллекта в командовании и управлении ядерными силами", - сообщает издание.

"По их словам, Китай предпочел бы, чтобы любые переговоры по Украине шли бы напрямую между США и Россией, а дискуссии о Корейском полуострове – между США и КНДР", - уточняет SCMP.

Тем не менее, как утверждает один источник, процесс организации трехсторонних переговоров идет медленно.

Тем не менее, согласно пояснениям собеседника SCMP, китайские власти хотят, чтобы этот саммит стал частью дипломатического наследия председателя КНР Си Цзиньпина.

Между тем, добавил другой источник, президент США Дональд Трамп желает встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Шэньчжэне скорее не из-за Украины, а с целью показать, как он, Трамп, добился стабильности в сфере ядерных вооружений. Еще один собеседник газеты добавил: возможность появиться вместе с Си Цзиньпином и Путиным импонирует Трампу, хотя в американских дипломатических кругах и органах безопасности опасаются того, что Си Цзиньпин и Путин извлекут больше выгоды от встречи, чем Трамп.

Однако, по данным газеты, среди некоторых других государств растет беспокойство в отношении возможной встречи США, РФ и КНР, в ходе которой могут не учитываться интересы прочих сил. Один из источников сказал, что наиболее встревожены в Японии: в Токио опасаются, что лидеры могут закрепить свое сотрудничество в формулировках, которые могли бы напоминать о союзе этих государств против Японской империи в годы Второй мировой войны.

Ожидается, что саммит АТЭС пройдет 18-19 ноября в китайском городе Шэньчжэне, участие в мероприятии подтвердили, в частности, лидеры России и США.

США Китай РФ КНДР АТЭС
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