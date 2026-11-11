Energy Institute отметил рост потребления ископаемого топлива с 2017 года на 8%

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Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Мировое потребление ископаемого топлива в 2017-2025 годах увеличилось на 8%, или на 40 эксаджоулей (ЭДж), несмотря на повышение энергоэффективности и рост использования возобновляемых источников энергии, говорится в исследовании Energy Institute.

Спрос на природный газ за этот период вырос почти на 15%, уголь - на 7%, нефть - на 5%. Выбросы парниковых газов, связанные с использованием энергии, в среднем увеличивались почти на 1% в год.

При этом 83% стран, охваченных исследованием, с 2017 года снизили энергоемкость экономики, а 86% улучшили показатель углеродоемкости энергопотребления. Анализ основан на данных 80 крупнейших стран - потребителей энергии, на долю которых приходится более 96% мирового энергопотребления и 95% выбросов.

Использование возобновляемой энергии, включая гидроэнергетику, выросло более чем на 60% в 2017-2025 годах. Оно увеличилось в 74 из 79 ведущих стран, однако в 2025 году на возобновляемые источники приходилось лишь около 8,6% мирового спроса на энергию.

"Европа демонстрирует высокие показатели по ряду мер по переходу к устойчивому развитию. Великобритания, Испания, Франция и Германия входят в пятерку лидеров по пяти или шести показателям, включенным в рейтинг, в то время как Италия и Бразилия входят в пятерку лидеров по четырем показателям. Германия добилась наибольшего абсолютного сокращения выбросов - на 222 млн тонн", - сообщил Energy Institute.

Наиболее заметный прогресс в декарбонизации электроэнергетики достигнут во Франции: низкоуглеродные и безуглеродные источники обеспечивают 95% выработки электроэнергии в стране, в том числе 68% приходится на атомную энергетику. В Бразилии соответствующий показатель составляет 89%.

Рост выбросов в крупнейших экономиках остается одним из основных вызовов энергоперехода. В 2017-2025 годах связанные с энергетикой эмиссии в Китае увеличились на 2,096 млрд тонн, в Индии - на 783 млн тонн. Более трети увеличения глобальных выбросов парниковых газов, связанных с энергетикой, в 2025 году пришлось на США, где потребление угля выросло впервые с момента восстановления спроса на энергию после пандемии COVID-19 в 2021 году, говорится в сообщении.

Среди 21 страны, на которые приходится около 80% мирового энергопотребления, только Франция вошла в целевой квадрант декарбонизации по совокупности показателей энергоемкости, доли возобновляемых источников и объема выбросов CO2-эквивалента, считает Energy Institute.

Исследователи отмечают, что глобальный энергопереход идет неравномерно как между странами, так и между секторами экономики. При этом, согласно опубликованному институтом в июне обзору мировой энергетики, в 2025 году мировое энергопотребление впервые превысило 600 ЭДж, а на ископаемое топливо по-прежнему приходилось более 85% общего объема потребляемой энергии.

"Главный вывод из отчета Country Transition Tracker за этот год заключается в том, что не существует единого глобального энергетического перехода, развивающегося с одинаковой скоростью. Прогресс реален, особенно в области энергоэффективности, углеродоемкости и развития возобновляемой энергетики, но он неравномерен между странами и между различными частями энергетической системы, - заявила директор по внешним связям Energy Institute Джемма Регниез. - Глобальное потребление ископаемого топлива и выбросы, связанные с энергетикой, продолжают расти с 2017 года. В конечном итоге успех перехода будет оцениваться не только по тому, сколько чистой энергии мы добавим, но и по тому, смогут ли страны удовлетворить растущий спрос на энергию, одновременно решительно сократив выбросы".