Что произошло за сутки: воскресенье, 5 января

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за сутки:

- Российских стратегических ракетчиков в 2024 году на 100% оснастят новыми ракетами. Как отметили военные, в РВСН больше не останется комплексов советского производства.

- ВКС России получат шесть модернизированных стратегических самолетов Ту-95МС в 2020 году, сообщили в Минобороны.

- Президент США Дональд Трамп пригрозил нанести удары по 52 иранским объектам, если Тегеран проведет атаки на американцев. Он сказал, что "некоторые выбранные объекты - очень высокого уровня и важны для Ирана и иранской культуры". В ответ Иран выразил США протест. Между тем, глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил о начале конца присутствия США в западноазиатском регионе.

- Парламент Ирака потребовал от правительства вывести из страны войска США, а также весь иностранный контингент. В настоящее время в Ираке размещено 5,2 тыс. американских военнослужащих.

- Джихадисты напали на военную базу США в Кении. По данным кенийских военных, попытку прорыва удалось отбить, найдены тела четырех террористов. Между тем, посольство РФ в Кении рекомендовало россиянам, находящимся в этой стране, проявлять повышенную бдительность после атаки боевиков на американскую базу.

- Александр Большунов впервые в карьере стал победителем многодневной лыжной гонки "Тур де Ски". Место на высшей строчке общего зачета россиянин обеспечил себе, финишировав четвертым в масс-старте свободным стилем (10 км) на заключительном этапе "Тур де Ски".

- Большинство москвичей попросили ускорить реализацию программы реновации жилья. Как уточнили власти, это около 80% горожан по итогам проведенных опросов.