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ХроникаКрушение украинского самолета в ИранеОбновлено в 12:47

Оппозиция Абхазии заявила о пропаже оружия до захвата администрации президента

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Один из организаторов акций протеста и захвата здания администрации президента Абхазии Ахра Авидзба опроверг утверждения властей о том, что именно протестующие вскрыли оружейную комнату и похитили хранящееся там оружие.

"Мы вошли первыми в здание, и все, кто там был вместе со мной, видели, что оружейная комната была вскрыта до нашего прихода. У нас есть версия, кто мог взять оттуда оружие, чтобы потом обвинить в этом нас", - сказал он.

Ранее секретарь Совета безопасности республики Мухаммед Килба заявил в интервью "Интерфаксу", что люди, захватившие здание администрации президента, вскрыли оружейные комнаты Государственной службы охраны (ГСО) и завладели хранившимся там оружием.

"Вскрыты все кабинеты, украдены символы госвласти. Как мне доложил один из руководителей ГСО, несколько единиц оружия им удалось вернуть. Ведутся переговоры о возвращении всего похищенного оружия", - сказал он

Хроника 09 – 10 января 2020 годаПротесты в Абхазии
Абхазия

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