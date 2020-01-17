Президент Украины оставил Гончарука премьером

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский решил дать премьер-министру Алексею Гончаруку и его правительству шанс работать дальше.

"Вы знаете, какое у меня к Вам личное отношение, и личное отношение к вашему молодому правительству. Я подумал, и мне кажется, что так будет правильно, я решил дать вам шанс и шанс вашему правительству, если вы решите некоторые моменты, которые сегодня очень важны и очень волнуют наше общество", - сказал Зеленский во время встречи с премьером в пятницу, видеозапись которой распространена офисом президента.

Президент Украины призвал Гончарука предложить новую концепцию зарплат в министерствах, ведомствах и государственных компаниях.

"Прошу вас, чтобы вы предложили офису президента и мне лично новую концепцию заработных плат всех министерств, всех ведомств, заместителей министров и любых других государственных компаний, их руководителей и заместителей. С пониманием, где мы живем с вами, и с понимаем тех или иных министров, где мы живем, в какой сложной ситуации, несмотря на их опыт, практику, и даже несмотря на их, простите за такое словосочетание, рыночную цену", - сказал он.

Зеленский подчеркнул, что эти зарплаты должны быть "нормальными" для сегодняшней ситуации на Украине, чтобы на них можно было жить, но с учетом положения дел в стране.

"Вот когда вы и ваше правительство поднимите экономику, тогда можно поднимать заработные платы. Если кто-то из министров не может работать на ту или иную зарплату, которую вы им предложите, но даже если это будет сложно, придется с ними прощаться", - указал он.

Утром в пятницу Гончарук заявил, что написал заявление об отставке и передал его президенту, чтобы нивелировать спекуляции на тему неуважения членов кабинета министров и его лично к Зеленскому.

Накануне телеграм-каналы распространили аудиозапись, на которой несколько человек обсуждают подготовку доклада по экономической политике президенту, а также причины и последствия повышения курса гривны. Среди участников якобы был Гончарук, который на записи говорит о "примитивных" представлениях президента в экономике, а себя называет "профаном в экономике". Как утверждается, запись была сделана 16 декабря, в совещании принимали участие, кроме Гончарука, заместитель председателя Нацбанка Екатерина Рожкова, министр финансов Оксана Маркарова, заместитель руководителя офиса президента Юлия Ковалив и другие. Позже Ковалив опровергла свое участие в совещании.

Пресс-служба кабмина сообщила, что не располагает информацией о подлинности распространенной аудиозаписи. Сам Гончарук заявил, что против команды президента и правительства "работает много людей, которым хотелось, чтобы нам ничего не удалось".

Со своей стороны Зеленский в пятницу потребовал от правоохранительных органов в течение двух недель выявить причастных к записи разговора и участников встречи. Он добавил, что, по словам Гончарука, было несколько переговоров, и встреча, из которой был обнародован первый отрывок, продолжалась пять часов.

Кроме того, президент потребовал в течение двух недель разработать необходимые меры, чтобы исключить подобные инциденты в будущем и технически обеспечить защиту информации.