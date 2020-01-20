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Парламент Эстонии осудит позицию России по истории Второй мировой войны

Парламент Эстонии осудит позицию России по истории Второй мировой войны
Фото: Reuters

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - В парламенте Эстонии готовится заявление с осуждением стремления России донести свое видение истории Второй мировой войны.

Парламентская комиссия по иностранным делам по инициативе заместителя председателя комиссии Марко Михкельсона обсудила в понедельник этот вопрос и приняла решение, что вернется к нему в четверг после того, как свое отношение к нему выскажут все парламентские фракции, сообщил портал телерадиовещания ERR.

По словам Михкельсона, "Россия уже давно использует тематику Второй мировой войны в своих внешнеполитических целях, но так резко, мощно и массивно как сейчас, как это делается по всем каналам, не было уже тридцать лет после того, как Съезд народных депутатов Советского Союза опубликовал и осудил секретный протокол к пакту Молотова-Риббентропа в 1989 году".

По его мнению, Россия возвращается к сталинскому рассмотрению истории и активно ее оправдывает. "Россия в контексте Второй мировой войны обвиняет прежде всего Польшу и чуть ли не делает ее соучастником развязывания Второй мировой войны", - считает Михкельсон.

Он призвал парламент принять заявление "в защиту исторической правды в связи с массовыми пропагандистскими ревизионистскими нападками России на тему Второй мировой войны".

"Целью России в оправдании пакта Молотова-Риббентропа является защита своей нынешней захватнической политики", - считает парламентарий.

Он сообщил, что в составлении заявления примет участие по одному депутату от каждой фракции, заявление будет сопровождаться пояснительной запиской. Михкелсон надеется, что заявление будет вынесено на обсуждение в полном составе на будущей неделе во вторник.

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