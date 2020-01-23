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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 16:37

В Сингапуре подтвержден первый случай заражения новым типом коронавируса

В Сингапуре подтвержден первый случай заражения новым типом коронавируса
Фото: Reuters

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Министерство здравоохранения Сингапура подтвердило первый случай заражения новым типа коронавируса, появление которого было ранее зафиксировано в Китае в городе Ухань, передает в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на местные СМИ.

Ранее сообщалось, что в Сингапуре для проверки на вирус были госпитализированы семь человек.

Кроме того, случаи заболевания уже зафиксированы в Таиланде, в Японии, Южной Корее, США, Гонконге, Тайване и Макао.

В Китае в рамках борьбы с распространением коронавируса изолировали два города - Хуанган и Ухань.

В декабре в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса. Сообщалось, что первые заболевшие подхватили вирус на городском рынке морепродуктов.

Сейчас в зарегистрировано не менее 613 подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом. От заболевания уже умерли 17 человек.

Комитет экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в среду, 22 января, провел экстренное заседание для оценки того, является ли зафиксированный в КНР новый тип коронавируса угрозой международной безопасности.

Вспышка нового типа коронавируса в Китае

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Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.Новый тип коронавируса может передаваться от человека к человеку. Более 10 медработников уханьской больницы, которые контактировали с заболевшими, тоже заразились пневмонией. Один из них находится в критическом состоянии.Власти принимают меры по предотвращению распространения вируса. В аэропортах установлены тепловизоры для контроля приезжающих пассажиров.Также полным ходом развернута работа по дезинфекции мест общественного пользованияМеждународные аэропорты начали вводить усиленные меры досмотра прибывших из КитаяСлучаи заболевания уже отмечены в Гонконге, Южной Корее, Японии и ТаиландеКоронавирусы включают в себя большое семейство вирусов, только шестью из них (семью, считая новый) может заразиться человек. Сначала они вызывают обычную простуду, но затем приводят к острому респираторному заболеванию. Вспышка коронавируса в 2002 году убила в Китае 774 человека, заболели тогда 8098 человек.Комитет экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в среду проведет экстренное заседание, чтобы оценить, является ли зафиксированный в КНР новый тип коронавируса угрозой международной безопасности
Очаг заболевания расположен в городе Ухань, провинции Хубэй. Первые заболевшие заразились при посещении городского рынка морепродуктов.
Хроника 09 – 23 января 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Сингапур

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