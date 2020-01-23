В Сингапуре подтвержден первый случай заражения новым типом коронавируса

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Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Министерство здравоохранения Сингапура подтвердило первый случай заражения новым типа коронавируса, появление которого было ранее зафиксировано в Китае в городе Ухань, передает в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на местные СМИ.

Ранее сообщалось, что в Сингапуре для проверки на вирус были госпитализированы семь человек.

Кроме того, случаи заболевания уже зафиксированы в Таиланде, в Японии, Южной Корее, США, Гонконге, Тайване и Макао.

В Китае в рамках борьбы с распространением коронавируса изолировали два города - Хуанган и Ухань.

В декабре в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса. Сообщалось, что первые заболевшие подхватили вирус на городском рынке морепродуктов.

Сейчас в зарегистрировано не менее 613 подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом. От заболевания уже умерли 17 человек.

Комитет экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в среду, 22 января, провел экстренное заседание для оценки того, является ли зафиксированный в КНР новый тип коронавируса угрозой международной безопасности.