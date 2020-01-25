Эстонская яхта выловила из океана близ Тенерифе полтонны гашиша

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Компания путешественников, отправившаяся туристами на Тенерифе на эстонском паруснике Wesipruul, обнаружила плескающиеся в океане бережно упакованные ящики, на которых были номера и буквы.

Оказалось, что в них было почти полтонны гашиша, сообщила в субботу эстонская газета Postimees.

С яхты эстонца Кристо Кеэпа (Kristo Keep) Wesipruul, вышедшей с туристами, желающими понаблюдать за дельфинами, на расстоянии полутора морских миль от порта Сан-Мигеля заметили плавающие в океане упаковки.

Как рассказал Кеэп, когда одну упаковку подняли на борт и открыли, в ней нашли коричневатое вещество, которое оказалось гашишем.

Капитан яхты сообщил о находке местной полиции, на место выслали вертолет. Когда яхта прибыла в порт, полиция допросила пассажиров и капитана.

На данный момент полиция больше не связывалась с Кеэпом, информация о происхождении упаковок или владельца отсутствует. Кеэп живет на Тенерифе уже долгое время и катает на паруснике туристов, но такого опыта у него раньше не было.