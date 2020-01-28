Комитет ПАСЕ по мониторингу рекомендовал подтвердить полномочия делегации РФ

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу проголосовал за подтверждение полномочий делегации РФ, заявил член комитета по мониторингу, глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.

"Сейчас только (комитет - ИФ) рассмотрел резолюцию", - сказал Калашников "Интерфаксу" во вторник. По его словам, "все реакционные поправки были отклонены". "Резолюция в поддержку полномочий российской делегации поддержана 26-ю голосами против 12", - отметил Калашников.

Ранее во вторник сообщалось, что при обсуждении порядка работы на зимнюю сессию ПАСЕ полномочия российской делегации были оспорены. С соответствующим предложением выступил литовский парламентарий Эмануэлис Зингерис. Свою инициативу он обосновал тем, что в РФ не соблюдаются решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Вслед за Зингерисом предложение оспорить полномочия российской делегации высказала депутат парламента Латвии Мария Голубева. Она напомнила, что выборы депутатов Госдумы в 2016 году прошли в Крыму, который, по ее мнению, является "оккупированной территорией". В связи с этим Голубева сочла участие депутатов Крыма в работе Госдумы незаконным.

В свою очередь представитель российской делегации в ПАСЕ, депутат Госдумы Николай Рыжак в разговоре с "Интерфаксом" выразил надежду на объективность избранного председателя ассамблеи Хэндикса Дамса. "Мои личные впечатления, что Дамс является человеком подготовленным, это умный и опытный европейский политик, сторонник демократических подходов", - сказал Рыжак.

Дамс был избран новым председателем ПАСЕ на открытии зимней сессии Ассамблеи в понедельник, 27 января.