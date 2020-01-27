В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации

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Москва. 27 января. INTERFAX.RU - При обсуждении порядка работы на зимнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) полномочия российской делегации были оспорены.

С соответствующим предложением выступил литовский парламентарий Эмануэлис Зингерис, обосновав его тем, что в РФ не соблюдаются решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Согласно процедуре, предложение Зингериса требует поддержки не менее 30 представителей пяти национальных делегаций в ПАСЕ, и оно эту поддержку получило.

Регламент ассамблеи предусматривает, что в течение ближайших 24 часов данное предложение должно быть рассмотрено в рамках комитета ПАСЕ по мониторингу. Затем это предложение должно быть принято или отклонено ассамблеей.

Вслед за Зингерисом предложение оспорить полномочия российской делегации высказала депутат парламента Латвии Мария Голубева, заявившая, что выборы депутатов Госдумы 2016 году прошли в Крыму, который, по ее мнению, является "оккупированной территорией". В связи с этим Голубева считает участие депутатов Крыма в работе Госдумы незаконным. Предложение оспорить полномочия делегации направлены в комитет ПАСЕ, который должен вынести свое решение в течение суток.

Помимо этого, на сессии в понедельник представители национальных делегаций в ПАСЕ оспорили полномочия делегаций Швейцарии, Испании, Португалии, Польши и Молдавии по различным, в основном гендерным, причинам.