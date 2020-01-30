Во Франции врач стал шестым человеком, заразившимся коронавирусом

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Во Франции подтвердили уже шестой случай заражения новым коронавирусом, сообщают французские СМИ.

Директор главного управления здравоохранения Франции Жером Саломон в четверг объявил, что заболевание диагностировано у врача частной компании. Он госпитализирован в Париже.

По словам Саломона, этот мужчина "контактировал с человеком, у которого затем подтвердился случай заражения в Азии".

Ранее во Франции было подтверждено пять случаев заражения коронавирусом.

По последним данным на территории Китая, где находится большинство заболевших, зафиксировано более 7 тыс. случаев заболевания новым типом коронавируса. В результате болезни умерли 170 человек.