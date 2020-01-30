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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 17:49

Анализ крови не потребуется российским врачам для экспресс-теста нового коронавируса

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Анализ крови не потребуется российским врачам для экспресс-диагностики нового коронавируса, сообщил "Интерфаксу" источник в медицинских кругах в четверг.

"Установленным протоколом осмотра прибывающих из Китая предусмотрены термометрия и забор материала из носа и зева", - сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что врачи будут забирать материал на борту прилетевшего самолета, находясь в защитных противоинфекционных костюмах.

"Порядка суток потребуется, чтобы получить результат экспресс-теста", - сказал собеседник.

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус. Всего с декабря прошлого года в Китае зафиксировано 7 тыс. 711 случаев заболевания пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, скончались 170 человек. Кроме того, случаи заболевания зафиксированы в ряде стран, в том числе в Таиланде, Австралии, Сингапуре, Японии, США, Франции и Германии.

Хроника 09 – 30 января 2020 годаНовый коронавирус в Китае
РФ

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