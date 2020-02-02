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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 03:08

Двое пострадавших при обрушении кровли в Новосибирске прооперированы

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Медики прооперировали двух пострадавших при обрушении крыши пристройки к кафе в Новосибирске, сообщает в воскресенье областной Минздрав.

"Двоих пациентов госпитализировали и прооперировали. У мужчины - перелом костей таза, у девушки - перелом костей голени", - говорится в сообщении.

Всего в Центральную клиническую больницу Академгородка доставили четверых человек, оказавшихся под завалами. У двоих обнаружено только переохлаждение.

Ранее сообщалось, что в результате обрушения кровли в кафе в Новосибирске один человек погиб и еще четверо пострадали. До прибытия спасателей из кафе (ночного клуба) самостоятельно эвакуировалось 190 человек.

По предварительным данным, обрушение произошло из-за большого количества снега на кровле здания.

По данному факту следственное управление СКР по Новосибирской области возбудило уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

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