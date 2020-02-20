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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 07:42

Умер изобретатель команд Cut, Copy и Paste

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - В США в возрасте 74 лет умер программист и специалист в сфере вычислительных технологий Ларри Теслер, создатель команд о копировании Cut (Ctrl+x), Copy (Ctrl+c) и Paste (Ctrl+v). Об этом сообщило издание AppleInsider и подтвердила компания Xerox, где он работал в 70-х годах.

Теслер родился в Бронксе в 1945 году, учился в Стэнфорде и пришел в Кремниевую долину в начале 60-х, когда компьютеры были мало кому доступны. Он начал специализироваться на дизайне интерфейса, добиваясь, чтобы компьютеры становились удобней для пользователя.

С 1973 по 1980 год Теслер работал в Xerox Palo Alto Research Center (PARC). Придуманная им "копипаста" впервые была использована в 1973—1976 во время работы над языком программирования Smalltalk-76 в этом центре.

В 1979 году Теслера попросили провести экскурсию по Xerox PARC для Стива Джобса и нескольких других сотрудников Apple, которых интересовала работа компьютера компании, на котором уже были окна, вкладки, иконки, всплывающие меню и другое. В презентацию вошла в том числе демонстрация команд "Сut, Сopy and Рaste". После этого Джобс переманил Теслера к себе в компанию.

В Apple Теслер проработал с 1980 по 1997 годы, дойдя до должности вице-президента. Там он участвовал в работе над рядом продуктов, среди которых карманный персональный компьютер Newton MessagePad и ПК Lisa, предшественник Macintosh. После ухода из этой компании он запустил стартап в сфере образования, недолго работал на Amazon и Yahoo, а в последние годы был консультантом-фрилансером.

Ларри Теслер США Xerox Apple Yahoo Amazon Стив Джобс

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