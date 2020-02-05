Минздрав озвучил предварительные сроки разработки вакцины от нового коронавируса

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Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что разработка вакцины от нового коронавируса находится в процессе, займет 8-10 месяцев.

"На сегодняшний день процесс разработки вакцины это не короткий промежуток времени. Вакцина разрабатывается не менее чем 8-10 месяцев, это только начальная стадия без клинических испытаний, поэтому этот вопрос на сегодняшний день в процессе", - сказал Мурашко.

Ранее в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что работа по защите от "уханьского" коронавируса в России "ведется системно, очень обширно как по географии, так и содержательно".

По его словам, в этой работе задействован "целый механизм предотвращения проникновения вируса к нам в страну, работают ученые, компании". "Здесь имеется в виду научная работа в плане разработки вакцины, ее моделирования", - уточнил Песков.

"Задействована дипломатическая служба, средства и силы ВКС РФ. Ведется очень масштабная работа, она ведется днем и ночью. Пока можно без сомнения это констатировать", - подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

На вопрос, контролирует ли лично президент Владимир Путин обстановку, Песков ответил: "Естественно, ежедневно, при необходимости ежечасно, он получает информацию о развитии ситуации".

Накануне, 4 февраля, замминистра здравоохранения РФ Сергей Краевой заявил, что вакцина от коронавируса пока не разработана. "И создать саму вакцину, имея определенную биотехнологическую платформу, это несложно. Для того, чтобы просто создать конструкцию, нужно буквально несколько месяцев - от двух до пяти", - сказал он.

По его словам, самое сложное - проверить вакцину, для чего требуется тестирование на клетках, мелких животных, необходимо провести доклинические исследования на крупных животных и клинические исследования. "Но чтобы это сделать, необходим живой нативный (естественный, врожденный - ИФ) вирус. У нас, к великому сожалению, в настоящий момент нет вот этого самого главного живого вируса", - подчеркнул Краевой.

Позднее чиновник также сообщил, что медики пытаются выделить штамм коронавируса из крови двух госпитализированных в РФ китайцев.