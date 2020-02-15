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Forbes оценил затраты Блумберга на предвыборные мемы в инстаграме в $1,5 млн

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Американский бизнесмен, бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, объявивший о намерении участвовать в президентских выборах в США в 2020 году, потратил на политическую кампанию с использованием мемов в инстаграме от 1 до 1,5 миллиона долларов, приводит Forbes подсчеты экспертов.

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Издание отмечает, что для предвыборной кампании в инстаграме Блумберг нанял компанию Meme 2020, созданную несколькими инстаграм-инфлюенсерами.

По данным маркетингового агентства Mediakix, в среднем блогер с 1 миллионом подписчиков в инстаграме запрашивает не менее 10 тысяч долларов за публикацию рекламного поста на своей странице. У более популярных инфлюенсеров цены за один пост стартуют от 50 тысяч долларов.

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Однако политическая реклама повышает риск того, что подписчики решат отписаться от блогера в инстаграме, отмечает основатель Village Marketing Вики Сегар. Поэтому, считают эксперты Village Marketing и Mediakix, цены на рекламу для политиков составляют от 30 до 50 тысяч долларов.

С учетом агентских гонораров, которые Forbes оценил в несколько сотен тысяч долларов, издание сделало вывод, что Блумберг заплатил за серию из 30 рекламных публикаций в инстаграме от 1 до 1,5 миллиона долларов.

Представители предвыборной кампании Блумберга не стали комментировать подсчеты Forbes, заключило издание.

Майкл Блумберг США

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