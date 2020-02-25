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Помпео обвинил Асада, РФ и Иран в нежелании устанавливать перемирие в Сирии

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Дамаск, Москва и Тегеран сводят на нет все попытки согласовать перемирие в Сирии, заявил во вторник глава госдепа США Майк Помпео.

"Асад (президент Сирии Башар Асад - ИФ), Россия и Иран подрывали все попытки добиться перемирия", - сказал он журналистам в Вашингтоне.

Кроме того, по его словам, эта же проблема наблюдается и при попытках добиться работы сирийского конституционного комитета.

Помпео заявил, что Асад не сможет решить сирийский кризис военными методами и потому должен стремиться к прекращению огня и переговорам. По его мнению, боевые действия лишь повышают "риск трений с Турцией".

Говоря о ситуации в сирийской провинции Идлиб, где сирийские правительственные войска проводят операции против экстремистов и вооруженных сторонников сирийской оппозиции, Помпео заявил, что речь идет "об агрессии, проводимой при циничной поддержке со стороны Москвы и Тегерана".

Сирия Башар Асад Россия Иран США Майк Помпео

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