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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 10:17

В Риге заявили о нехватке полицейских из-за неумения молодежи писать сочинения

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Рижская полиция испытывает трудности с набором сотрудников из-за утраты современными молодыми людьми способности связно излагать мысли на бумаге, сообщил начальник полиции самоуправления Риги Юрис Лукасс.

Как отметил Лукасс в интервью агентству BNS, от соискателей не требуется ничего сверхъестественного - хорошая физическая форма и умение написать сочинение на свободную тему. Между тем многие проваливаются на вступительных испытаниях, так как не могут выполнить спортивные нормативы и сформулировать свои мысли.

"У современных молодых людей очень хромает способность выражать мысли на бумаге. Они не могут сформулировать мысль. И непонятно, плакать или смеяться. Сочинения на уровне 5-го класса. Сложно сказать, с чем это связано. Но я вижу, что молодежь все меньше читает книг. Они пишут сочинения на компьютере, а переписываются с помощью телефона, который автоматически исправляет ошибки. Но, к сожалению или к счастью, полицейский должен уметь излагать свои мысли о происходящем на бумаге. Это очень важно для квалификации нарушений", - поясняет Лукасс.

Однако, по его словам, снижать критерии отбора для будущих полицейских не планируется. "Мы не можем себе этого позволить. Лучше пусть нас будет меньше, но кадры будут более качественными", - заявил Лукасс. Начальник полиции добавил, что немного компенсировать нехватку сотрудников можно с помощью ИТ-решений, с которыми тесно связано будущее правоохранительных органов.

Особенно эффективным, считает он, является использование видеокамер в местах с большим потоком людей или там, где зарегистрировано большое количество правонарушений. По его словам, камеры создают эффект присутствия, дают возможность моментально реагировать на происшествие и, в случае необходимости, получить доказательства. "Первые камеры наблюдения в городе мы установили около 10 лет назад. Сейчас работает около 208 камер", - сообщил Лукасс.

Рига Латвия Юрис Лукасс

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