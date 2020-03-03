Двоих пассажиров немецкого лайнера Aida Aura проверят на коронавирус в Норвегии

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Немецкий круизный лайнер Aida Aura во вторник пришвартовался у берегов Норвегии для проверки двоих пассажиров на коронавирус нового типа (COVID-19), сообщило во вторник агентство Associated Press.

По данным агентства, судно находится в порту норвежской коммуны Хёугесунн. Двое пассажиров, которые должны сдать анализы, неделю назад контактировали с человеком, у которого подтвердилось заражение коронавирусом. Этого человека не было на борту.

На круизном лайнере находятся 1,2 тыс. пассажиров.