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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 16:45

Двоих пассажиров немецкого лайнера Aida Aura проверят на коронавирус в Норвегии

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Немецкий круизный лайнер Aida Aura во вторник пришвартовался у берегов Норвегии для проверки двоих пассажиров на коронавирус нового типа (COVID-19), сообщило во вторник агентство Associated Press.

По данным агентства, судно находится в порту норвежской коммуны Хёугесунн. Двое пассажиров, которые должны сдать анализы, неделю назад контактировали с человеком, у которого подтвердилось заражение коронавирусом. Этого человека не было на борту.

На круизном лайнере находятся 1,2 тыс. пассажиров.

Норвегия Aida Aura

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