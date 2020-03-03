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Кабмин Украины опроверг подачу Гончаруком иска против спикера Рады

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Пресс-служба Кабинета министров Украины опровергла сообщение о том, что премьер-министр Алексей Гончарук подал в Окружной административный суд Киева заявление против председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

"Информация о якобы поданном заявлении в Окружной административный суд города Киева премьер-министром Алексеем Гончаруком не соответствует действительности. Вся информация о деятельности премьер-министра Украины публикуется на официальных ресурсах правительства и страницах главы правительства в социальных сетях", - указывается в сообщении, обнародованном на "Урядовом портале".

Ранее пресс-служба суда сообщила, что в Окружной административный суд Киева поступило заявление об обеспечении иска, заявителем в котором указан Алексей Гончарук, ответчиком - председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, третьим лицом - президент Украины Владимир Зеленский.

"Истец просит суд запретить председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову до вынесения решения по существу включать дополнительно в повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховной Рады 4 марта 2020 года вопрос об отставке премьер-министра Украины Алексея Гончарука и/или увольнения кого-либо из членов правительства", - сообщает пресс-служба суда.

Также Гончарук просит запретить вынесение на голосование повестку дня, в которой содержится вопрос об отставке премьер-министра и кого-либо из министров, запретить вынесение на голосование непосредственно вопроса об отставке премьера и других членов правительства, и объявлять результаты голосования по этому вопросу.

Верховная Рада соберется на внеочередное пленарное заседание 4 марта в 16.00 по требованию президента Украины Владимира Зеленского.

Согласно обнародованной повестке дня, на заседании будет оценена деятельность правоохранительных органов, а также рассмотрены кадровые перестановки в правительстве Украины.

Украина Алексей Гончарук Дмитрий Разумков Владимир Зеленский

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