Что случилось этой ночью: среда, 11 марта

Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Япония рассмотрит перенос Олимпиады в Токио из-за коронавируса. Ранее олимпийский комитет Японии подтвердил даты Игр, намеченные на лето. Называют сроки переноса на один-два года.

– Из дома замгубернатора ЯНАО в Подмосковье похитили 200 тысяч евро. Трое налетчиков забрали из дома деньги и ведомственные награды. В момент нападения дома находился мужчина, которого грабители избили.

– Ребенок впервые заразился коронавирусом. Случай заражения зафиксирован в Грузии. Источником инфекции стал человек, вернувшийся из Италии.

– Российский лыжник Большунов досрочно выиграл общий зачет Кубка мира. Главный конкурент Большунова из Норвегии не приедет на заключительные этапы Кубка мира. Норвежская федерация лыжного спорта отозвала спортсменов, чтобы помешать распространению коронавируса.