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ХроникаИзменение КонституцииОбновлено в 16:38

Из дома замгубернатора ЯНАО в Подмосковье похитили 200 тысяч евро

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Грабители совершили разбойное нападение на дом, где проживает семья заместителя губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Альбины Свинцовой и похитили порядка 200 тыс. евро, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Неизвестные совершили нападение на частный дом в Котельниках на улице Парковой, д. 44, где проживает семья чиновника. Нападавшие связали и избили находившегося в нем мужчину", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, неизвестные похитили порядка 200 тыс. евро, а также ведомственные награды.

По словам собеседника агентства, налетчиков было трое, они были вооружены пистолетами.

Официальным комментарием правоохранительных органов "Интерфакс" не располагает.

В свою очередь в пресс-службе регионального управления МВД "Интерфаксу" сообщили, что на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

"Поступила информация о нападении на частное домовладение в Люберцах. В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются личности нападавших, оценивается размер причинённого ущерба", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе управления.

Московская область ЯНАО Альбина Свинцова

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