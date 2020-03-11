Ребенок впервые заразился коронавирусом в Грузии

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - В Грузии зафиксирован первый случай инфицирования вирусом нового типа COVID-19 ребенка, сообщил журналистам в ночь на среду директор тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе.

По его информации, заболевший ребенок был доставлен в инфекционную больницу вместе с группой лиц, которые с 28 февраля находились на самоизоляции и у которых вирус был выявлен во вторник в ходе повторного тестирования.

Между тем, грузинские СМИ сообщают, что ребенку, у которого выявлен коронавирус, 12 лет. СМИ отмечают, что из восьми новых случаев заболевания, выявленных 10 марта пятеро, включая ребенка, являются членами одной семьи.

По данным грузинского Минздрава, на сегодняшний день в Грузии лабораторно подтверждены 23 случая заболевания коронавирусом COVID-19. Большинство этих случаев связаны с гражданами, прибывшими из Италии. В двух случаях граждане инфицировались в Иране и в одном из случаев коронавирус был выявлен у прибывшего из Испании.

Между тем, один из заболевших коронавирусом в Грузии подозревает, что мог инфицироваться через наличные деньги.

"Он выполнял свои обязанности, выполнил определенную работу, как говорит, взял плату за свою работу и подозревает, что инфекция перешла через наличные деньги", - сказал ранее директор тбилисской инфекционной больницы журналистам, отметив, что это нельзя утверждать наверняка.

По его словам, человек, от которого мог заразиться этот пациент на данный момент также находится в инфекционной больнице и был пятым по счету, у кого в Грузии был выявлен коронавирус.

В частности, он отметил, что речь идет о пациенте, который прибыл из Италии и от которого также заразились еще три человека.