В метро Мехико столкнулись два поезда

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Столкновение двух поездов в метро столицы Мексики привело к гибели одного человека, сообщает в среду агентство Associated Press.

Еще 41 человек пострадал. Авария произошла в ночь на среду по местному времени.

Мэр Мехико Клаудиа Шейнбаум сообщила в твиттере, что 25 пострадавшим оказали помощь на месте происшествия, остальных отвезли в больницы.

По ее словам, у пострадавших, в том числе, у двух машинистов, - травмы легкой или средней степени тяжести.

Причины аварии пока остаются неизвестны, начато расследование.