Все прибывающие в Пекин иностранцы отправятся на карантин
Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Китай будет отправлять на домашний двухнедельный карантин всех иностранцев, прибывающих в Пекин, начиная с 16 марта, сообщают в воскресенье местные СМИ.
Эта мера предпринимается, чтобы исключить распространение в стране коронавируса, привезенного из иностранных государств.
На прошлой неделе практически все новые случаи заражения, зафиксированные в Китае, за исключением провинции Хубэй, оказались привозными.
С декабря прошлого года число жертв коронавируса в стране составило 3 199 человек, зарегистрировано 80 844 случаев заболевания.
В декабре 2019 года в китайском городе Ухане (провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.
Всемирная организация здравоохранения присвоила ему официальное название COVID-19.