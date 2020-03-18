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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 22:12

12 из 13 новых случаев COVID-19 в Китае выявлены у прибывших из-за границы

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - В материковом Китае за истекшие сутки 11 человек стали жертвами коронавируса COVID-19, выявлено 13 новых заболевших, из них 12 - люди, прибывшие из-за рубежа, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР на своем официальном сайте.

Эпидемия коронавируса

С декабря число жертв коронавируса в стране составило 3 237 человек, зарегистрировано 80 894 случаев заболевания.

В провинции Хубэй за истекшие стуки зафиксирован один новый больной, 11 случаев смерти. В административном центре провинции городе Ухане, являющимся эпицентром распространения инфекции, скончались 10 человек.

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Хубэе стали 3 122 человек (в Ухане - 2 490), заболели 67,8 тысячи (в Ухане - 50 005). По состоянию на утро вторника, 56 088 человек в провинции вылечились и были выписаны из больниц. За стуки в провинции не выявлено ни одного нового пациента с подозрением на инфекцию.

Из 13 новых случаев заболевания в стране 12 приходятся на прибывших из-за рубежа. В Пекине и Шанхае выявлено по три больных, в провинциях Гуандун - пять, Сычуань - один. Всего насчитывается 155 инфицированных, въехавших в Китай из-за границы.

На материковой части страны в настоящее время в медучреждениях проходят курс лечения около 8 тысяч человек, состояние 2,6 тысячи больных оценивается как тяжелое. Более 69 тысяч человек выздоровели и покинули медучреждения.

На китайских территориях вне материковой части страны с декабря прошлого года зарегистрировано 257 случаев заболевания: в Гонконге - 167 (при четырех случаях смертельного исхода), в Макао - 13, на Тайване - 77 (один случай смерти).

Между тем в мире за прошедшие сутки было выявлено более 13 тысяч новых случаев COVID-19, скончались 737 человек.

Китай Ухань Хубэй

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