РФ и Армения договорились ограничить на две недели пассажирские перевозки между странами

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министры Армении и России Никол Пашинян и Михаил Мишустин в понедельник обсудили по телефону меры по предотвращению распространения коронавируса.

"Достигнута договоренность на две недели ограничить пассажирские перевозки между Арменией и Россией, обеспечивая, однако, возвращение граждан. Процесс грузоперевозок будет обеспечен в полном объеме", - сообщила пресс-служба правительства Армении.