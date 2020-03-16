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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 15:48

РФ и Армения договорились ограничить на две недели пассажирские перевозки между странами

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министры Армении и России Никол Пашинян и Михаил Мишустин в понедельник обсудили по телефону меры по предотвращению распространения коронавируса.

"Достигнута договоренность на две недели ограничить пассажирские перевозки между Арменией и Россией, обеспечивая, однако, возвращение граждан. Процесс грузоперевозок будет обеспечен в полном объеме", - сообщила пресс-служба правительства Армении.

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