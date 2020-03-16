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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 17:08

Зеленский призвал запретить пассажирское сообщение между городами Украины

Также он предложил закрыть метро

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский предложил министерству инфраструктуры с полудня 18 марта ввести запрет на железнодорожное, авиационное и автобусное пассажирское сообщение между городами и областями, а также запретить работу метро в городах.

Ограничения поручено ввести с 12:00 18 марта "Городские перевозки могут осуществляться в режиме: до 10 человек в маршрутных такси и такси. И до 20 человек в троллейбусах, автобусах, вагонах трамвая", - сказал Зеленский в видеообращении в фейсбуке.

Он также предложил ввести с 17 марта режим чрезвычайной ситуации в Черновицкой и Житомирской областях, где были подтверждены случаи коронавирусной инфекции.

Украина Владимир Зеленский

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