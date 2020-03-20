Трамп упрекнул СМИ в погоне за сенсациями вокруг коронавируса

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в пятницу призвал журналистов аккуратнее относиться к публикации новостей о пандемии коронавируса.

Отвечая на вопрос журналиста о том, что Трамп, как глава государства, может сказать в это сложное время, когда столько людей умерли или болеют, президент США сказал: "Вы - ужасный журналист, это очень скверный вопрос. Вы направляете американцам очень плохой сигнал".

"Американский народ ждет ответов и надеется. А вы работаете на сенсации", - добавил Трамп.

По состоянию на 20 марта, в США выявлено свыше 16 тыс. заражений COVID-19, скончались 219 инфицированных, более 1,5 тыс. человек выздоровели.

"Я доволен тем, как все идет. Давайте дождемся результатов через 14 дней, (. . .) чтобы понять, чего мы достигли. Но для меня честь видеть, как работают граждане США. Система работает!", - заявил Трамп на брифинге в Белом Доме Трамп.

Лидер США высоко оценил вклад отдельных администраций в достижении совместного результата. "Губернаторы Нью-Йорка, Калифорнии, в Майами прекрасно справляются со своей работой" - отметил американский президент.

Трамп заявил также, что у него есть предчувствие о том, что лекарственное средство от малярии хлорохин действительно может быть эффективно при лечении последствий заражения коронавирусом COVID-19.

"Оно может сработать, а может и не сработать... У меня хорошее предчувствие насчет него (применения хлорохина против COVID-19 - ИФ)", - заявил Трамп.

"Это не то лекарство, принимая которое вы очень рискуете, это не лекарство нового поколения, которое может иметь невероятное количество побочных эффектов и которое может убить вас", - добавил президент.

Он подчеркнул, что хлорохин положительно повлиял на лечение от малярии большого количества людей.

"Мы должны дать ему шанс, это может очень помочь нам. Давайте посмотрим, что произойдет. Нам нечего терять", - заявил Трамп.

Со своей стороны, глава института аллергии и инфекционных заболеваний Национального института здоровья Энтони Фаучи на брифинге, комментируя слова Трампа, не исключил, что президент может быть прав о возможности использовать данный препарат для лечения коронавируса.

"Не исключено, что это может сработать", - отметил он. Фаучи пояснил, что попытки применения препарата в случаях заражения коронавирусом позволят получить нужные данные по поводу того, эффективно ли такое лечение, а также о том, представляет ли такое лекарство опасность для здоровья пациентов.

Накануне Трамп рассказал, что "хлорохин - лекарство, используемое для лечения малярии и серьезных форм артрита, показало многообещающие первоначальные результаты при использовании для лечения людей с заражением COVID-19". Ряд американских СМИ подверг сомнению предположение о том, что хлорохин действительно может помочь победить COVID-19.

Ранее на этой неделе Трамп заявил, что пандемию коронавируса COVID-2019, вероятно, удастся остановить в США в июле, августе или позднее.

В то же время президент признал, что для снижения смертности от коронавируса предстоит выполнить "по-настоящему хорошую работу".

На настоящий момент в США зарегистрировано 16067 случаев заражения новым коронавирусом. 219 человек с вирусом умерли, 125 полностью вылечились