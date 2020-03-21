Турция из-за коронавируса прервет авиасообщение с 46 странами

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Власти Турции приостанавливают авиасообщение с 46 странами, чтобы помешать распространению коронавируса, сообщает в субботу агентство Anadolu.

Как пишет агентство в твиттере, министерство транспорта и инфраструктуры Турции объявило о его закрытии после 17:00.

Министерство транспорта и инфраструктуры Турции объявило о закрытии авиасообщения с 46 странами после 17:00 в рамках мер по борьбе с Сovid-19 — ANADOLU AGENCY (RU) (@aa_russian) March 21, 2020

Anadolu не уточняет, каких именно стран коснется эта мера.

Как сообщалось, первый случай заражения коронавирусом был зарегистрирован в Турции 11 марта.