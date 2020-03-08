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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 11:31

"Победа" отменит все рейсы в Италию до апреля

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - "Победа" отменяет все свои рейсы в Италию с 11 по 31 марта, сообщила представитель компании журналистам.

Решение принято в связи с введенным итальянским правительством запретом на въезд/выезд из ряда провинций страны, где фиксируется вспышка коронавируса.

"Победа" летает из Москвы в Бергамо, Рим, Римини, Пизу и Тревизо.

"Клиентам отмененных рейсов будет предложены на выбор два варианта - перелет рейсами "Аэрофлота" в/из Милана, Рима, Венеции и Болоньи либо полный возврат денежных средств", - сказал представитель компании.

Прямые регулярные рейсы между РФ и Италией сейчас выполняют "Аэрофлот", "Россия", "Победа", S7, "Уральские авиалинии", Utair и Alitalia. Кроме "Победы", никто из них пока не объявлял о полной приостановке полетов.

Победа Италия

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