"Победа" отказалась от полетов в Чехию и Словакию

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Лоукостер "Победа" отменит рейсы Москва-Братислава с 13 по 28 марта и рейсы Москва-Карловы Вары с 18 марта по 11 апреля. Об этом сообщила представитель авиакомпании.

Это решение связано с тем, что правительства Словакии и Чехии запретили летать в эти города.

Пассажирам, которые сейчас находятся в Братиславе и Карловых Варах, компания предложила вернуть полностью деньги з билеты, либо лететь в Москву альтернатиными рейсами. Вылетающим из Братиславы предложены рейсы "Аэрофлота" Вена-Москва. Вылетающим из Карловых Вар предложены специальные вывозные рейсы "Победы" по маршруту Прага-Москва с вылетом 15 и 16 марта 2020 года или рейсы авиакомпании "Аэрофлот" по маршруту Прага-Москва с вылетом в период с 18 по 20 марта 2020 года.

"Для удобства клиентов отмененных рейсов возврат денежных средств будет произведен автоматически, исключая клиентов вывозных рейсов с вылетом в обозначенные даты", - сообщили в "Победе".

12 марта компания отменила все рейсы Москва-Эйлат из-за решения правительства Израиля закрыть страну для туристов.