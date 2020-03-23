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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:48

Число зараженных COVID-19 в Южной Корее приблизилось к девяти тысячам

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - 64 новых случая заражения COVID-19 зарегистрировано в Южной Корее, сообщили медицинские власти страны.

По данным Корейского центра по контролю и профилактике заболеваний, 64 новых случая заболевания стали самым низким ежедневным показателем инфицирования с конца февраля.

Таким образом число заболевших в стране составило 8 тыс. 961 человек.

За последние сутки скончались еще 7 человек с новым коронавирусом. Общее число летальных исходов достигло 111.

Между тем, 257 пациентов полностью выздоровели и были выписаны из больниц.

Всего с начала эпидемии в стране от COVID-19 излечились 3 тыс. 166 человек.

Южная Rорея коронавирус COVID-19

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