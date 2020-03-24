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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 01:16

Число зараженных коронавирусом в Южной Корее превысило 9 тысяч

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - 76 новых случаев заражения COVID-19 зарегистрировано в Южной Корее за прошедшие сутки, общее число заболевших достигло 9 037, сообщает Объединение корейских центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC).

Пандемия коронавируса

По данным KCDC, из 76 новых случаев заболевания 31 находится в город Тэгу, один заболевший выявлен в провинции Северный Кенсан, в Сеуле зарегистрировано четыре новых случая.

Девять человек с COVID-19 скончались. Общее число летальных исходов составило 120.

Гражданам настоятельно рекомендуется оставаться дома. Правительство также ограничивает религиозные собрания, спортивные мероприятия в закрытых помещениях и посещение развлекательных заведений.

Накануне в Южной Корее было выявлено 64 новых случая COVID-19.

Всего в мире, по подсчетам университета Джонса Хопкинса, зарегистрировано более 372 тысяч случаев заражения коронавирусом, свыше 100 тысяч излечились, более 16 тысяч скончались.

Южная Корея Тэгу Северный Кенсан Сеул

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