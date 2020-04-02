Президент Сербии анонсировал прибытие гуманитарного груза из России в пятницу

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Россия направит в пятницу в Сербию гуманитарный груз и группу медиков в рамках мер по борьбе COVID-19, сообщил сербский президент Александр Вучич на пресс-конференции в четверг.

"Завтра (в пятницу) к нам прибудет помощь из России - врачи и другая помощь, которую в этот сложный момент нам сильно поможет в этой борьбе", - сказал он.

Ранее в четверг сообщалось, что президент Сербии Александр Вучич в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным поблагодарил его за помощь и поддержку, которую Россия оказывает Сербии в сложной эпидемиологической ситуации.

"Президент Вучич поблагодарил президента Путина за то, что, несмотря на многочисленные обязательства и кризис, который затронул и Россию, и мир, российское руководство думает о Сербии и дружественном сербском народе", - говорится в коммюнике, распространенном в четверг канцелярией президента Сербии.

Вучич отметил, что состоявшийся разговор подтверждает стратегические отношения и близкую дружбу двух стран, является показателем солидарности и взаимного доверия, посредством которых совместными силами удастся победить COVID-19.

Со своей стороны пресс-служба Кремля сообщила, что "в духе традиционно дружественных российско-сербских отношений условлено об оказании гуманитарной помощи Сербии в целях противодействия распространению инфекции. Эта помощь, включая направление специалистов, будет в основном осуществляться по линии министерства обороны России", - говорится в сообщении.