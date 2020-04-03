Российский проект резолюции ГА ООН по борьбе с пандемией заблокировали

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Ряд стран заблокировал подготовленную Россией и еще 28 государствами-членами ООН резолюцию Генассамблеи всемирной организации, исходя из своих политических интересов, сообщает постпредство РФ при ООН.

"Как известно, консенсусного принятия внесенного нами документа не получилось. Этому воспрепятствовали Украина, Грузия, Великобритания, США и ЕС. Сожалеем, что небольшая группа государств-апологетов санкционной политики оказалась не готова откликнуться на призыв Генсекретаря ООН и не смогла поступиться своими политизированными подходами и интересами", - говорится в комментарии российской дипмисии.

В нем подчеркивается: "В итоге дать глобальный и солидарный ответ угрозе новой пандемии будет намного сложнее. Может пострадать огромное количество людей, прежде всего, в развивающихся странах".

Постпредство отметило, что "Российская Федерация поддерживает необходимость международной солидаризации в борьбе с пандемией COVID-19 и убеждена в том, что ООН и организации ее системы должны сыграть в этом ключевую роль".

В то же время, постпредство приветствовало резолюцию ГА ООН, подготовленную Ганой, Индонезией, Лихтенштейном, Норвегией, Сингапуром и Швейцарией, однако считает, что ее авторы "не приняли во внимание пожелания других государств по тексту, что оставило "за бортом" ряд абсолютно критичных вопросов, к срочному решению которых призывает Генсекретарь ООН и другие высшие должностные лица ООН".

В этой связи Россия, говорится в комментарии, параллельно внесла на рассмотрение Генассамблеи свой проект Декларации.

В российском варианте резолюции предусматривалось признание координирующей роли ВОЗ в борьбе с пандемией, оказание помощи наиболее пострадавшим государствам, особенно развивающимся странам, отказ от торговых войн и применения принятых в обход Совета Безопасности ООН односторонних санкций, противодействие финансовым спекуляциям с товарами первой необходимости.

В комментарии говорится, что российская сторона заинтересована в том, чтобы "услышать и увидеть в письменной форме логику и аргументы блокирования нашего проекта Декларации со стороны ЕС, США и Великобритании". Одновременно отмечается, что Россия "была бы рада избавить и освободить Украину и Грузию от этих усилий, поскольку их аргументы, как обычно надменные и политизированные".

"Несмотря на то, что предложенная Россией Декларация была заблокирована небольшой группой государств, мы продолжим координацию с единомышленниками по этому вопросу. Рассчитываем, что все заинтересованные страны присоединятся к ней, чтобы мир услышал призыв к развитию практического сотрудничества по всем направлениям в борьбе с пандемией", - подчеркивает постпредство РФ.