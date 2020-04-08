В Испании второй день продолжился рост числа смертей из-за COVID-19

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - В Испании после четырех дней спада второй день подряд продолжают фиксировать рост числа смертей из-за осложнений от коронавируса COVID-29, сообщил в среду Минздрав страны.

По его данным, за минувшие 24 часа в Испании умерли 757 пациентов.

В министерстве отметили, что всего в Испании сейчас насчитывается более 146 тыс. инфицированных, из которых 14,5 тыс. скончались. Выздоровели более 48 тыс. человек.