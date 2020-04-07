После четырех дней снижения в Испании вновь выросло число смертей от COVID-19

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - В Испании вновь наметился рост количества летальных исходов из-за осложнений после заражения коронавирусом COVID-19, сообщает во вторник Минздрав страны.

По его данным, за последние 24 часа в Испании умерли 743 пациента, в то время как на протяжении прошедших четырех дней наблюдался постоянный спад по этому показателю.

В министерстве отметили, что всего в Испании сейчас насчитывается более 140 тыс. инфицированных, из которых 13,8 скончались. Выздоровели 43 тыс. человек.