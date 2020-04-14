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Украинский спецназовец погиб от взрыва миномета на учениях в Донбассе

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - В Донецкой области на одном из украинских военных полигонов во время проведения плановых учебных стрельб взорвался миномет. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).

По предварительной информации, взрыв произошел 14 апреля около 11:40.

"Во время взрыва 24-летний старший солдат роты специального назначения отряда специальных операций погиб. Восемь военнослужащих, находившихся неподалеку от миномета, получили телесные повреждения разной степени", - указывается в сообщении.

На данный момент проводится осмотр места происшествия, допросы участников и очевидцев происшествия, а также следственные эксперименты. Готовятся ходатайства о назначении соответствующих экспертиз.

Как сообщает офис генерального прокурора, по факту гибели военнослужащего-контрактника и ранения 8 военнослужащих ВСУ открыто уголовное производство по части 2 статьи 414 (нарушение правил обращения с оружием) Уголовного кодекса Украины.

Расследование проводят следователи территориального управления ГБР в г. Краматорске, процессуальное руководство осуществляет военная прокуратура Донецкого гарнизона военной прокуратуры объединенных сил.

Ранее во вторник на странице Операции Объединенных сил в фейсбуке сообщалось, что двое украинских военнослужащих получили ранения вследствие обстрелов в Донбассе.

"Во время вражеских обстрелов наши защитники (. . .) ответили на все огневые провокации противника, заставив врага вернуться к соблюдению режима прекращения огня. Потери противника уточняются", - сообщили в штабе ООС.

Украина

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