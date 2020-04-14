Украинцы стали чуть хуже относиться к Зеленскому

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Доля украинцев, которые положительно относятся к президенту Украины Владимиру Зеленскому, за месяц снизилась с 46% до 44%, а тех, кто положительно относится к премьер-министру Денису Шмыгалю, возросла с 11% до 12%". Об этом свидетельствуют результаты социсследования "Оценка успешности власти и реакция общества на эпидемию коронавируса и политические события в стране", проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) 7-11 апреля.

В то же время нейтрально к Зеленскому относятся 31% респондентов (в марте - 33%), отрицательно - 25% (в марте - 21%). К Шмыгалю нейтрально относятся 60% тех, кто знает политика (в марте - 65%), отрицательно - 29% (в марте - 25%).

К председателю Верховной рады Дмитрию Разумкову положительно относятся 29% тех, кто знает политика (в марте столько же), нейтрально - 49% (в марте - 51%), отрицательно - 23% (в марте - 21%).

К министру внутренних дел Украины Арсену Авакову положительно относятся 14% (в марте - 12%) тех, кто знает политика, нейтрально - 54% (в марте - 53%), отрицательно - 32% (в марте - 35%).

Ко главе Офиса президента Украины Андрею Ермаку положительно относятся 6% тех, кто знает политика (в марте столько же), нейтрально - 51% (в марте - 56%), отрицательно - 42% (в марте - 38%).

32% украинцев слышали о скандале с видеозаписями брата Ермака. Среди них 38% считают, что президент Зеленский должен отправить руководителя своего офиса Ермака в отставку, 50% - что должен отстранить на время расследования, а решение об отставке или продолжении работы принимать по результатам расследования; а 3% считают, что Зеленский не должен никак реагировать на публикации этих видеозаписей.

Опрос проводился CATI-методом (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. В ходе опроса было проведено 2000 интервью. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше). Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,2% для показателей близких к 50%, 2,1% - для показателей близких к 25%, 1,4% - для показателей близких к 10%.