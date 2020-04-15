Зонд TGO возобновил исследование Марса после приостановки из-за коронавируса

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Российско-европейский зонд Trace Gas Orbiter, возобновил работу по изучению Марса, приостановленную из-за коронавируса, сообщили в Роскосмосе.

"Прошедшие выходные оказались первыми рабочими днями у космического аппарата Trace Gas Orbiter российско-европейской миссии ExoMars-2016. 11 апреля 2020 года были вновь включены все четыре научных прибора на его борту, в их числе российские - спектрометрический комплекс ACS и нейтронный детектор FREND, созданные в ИКИ РАН", - сообщили в госкорпорации.

Как отмечается в сообщении научные приборы зонда были выключены на две недели из-за принимаемых для борьбы с коронавирусом мер. "Он, как и другие научные миссии, находился в режиме, при котором выполнялись только операции, необходимые для его поддержания в рабочем состоянии", - сообщили в Роскосмосе.

Как сообщалось ранее, запуск космического аппарата "ЭкзоМарс" был перенесен с 2020 на 2022 год из-за необходимости доработки комплектующих и осложнения международной кооперации по проекту в связи с пандемией коронавируса.

Российско-европейская миссия "ЭкзоМарс-2016" стартовала 14 марта 2016 года запуском с космодрома Байконур ракеты-носителя "Протон-М" с космическим аппаратом в составе орбитального модуля TGO (Trace Gas Orbiter) и демонстрационного спускаемого модуля Schiaparelli. В октябре 2016 года Schiaparelli разбился при посадке на Марс. Но орбитальный модуль КА TGO продолжает работу, он предназначен для изучения малых газовых примесей атмосферы и распределения водяного льда в грунте Марса.