В ВОЗ напомнили, что употребление алкоголя не спасет от заражения COVID-19

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Употребления алкогольных напитков не защищает от заражения новым типом коронавируса COVID-19, предупредили в среду во Всемирной организации здравоохранения.

"Употребления алкоголя не защитит вас от COVID-19 и может быть опасным для вашего здоровья", - говорится в одном из аккаунтов регионального подразделения международной организации.

В ВОЗ напомнили, что "частое и чрезмерное употребления алкоголя может увеличивать риск проблем со здоровьем".

Кроме того, эксперты в области здравоохранения также указали, что нахождение на солнце или при температуре выше 25 градусов по Цельсию тоже не помогает предотвратить возможность заражения коронавирусной инфекцией.

В организации также опровергли предположения о том, то, что комары могут быть переносчиками COVID-19 и что холодная погода уничтожает вирус. "Самый эффективный способ защитить себя от нового коронавируса - это часто мыть руки", - добавили в ВОЗ.