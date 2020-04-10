Второй пациент в Хабаровске скончался от коронавируса

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Второй пациент с коронавирусjv COVID-19 умер в Хабаровске, сообщает министерство здравоохранения Хабаровского края в пятницу.

"Пациентка была в контакте с ранее выявленным пациентом, вернувшимся из зарубежной поездки", - сказано в сообщении.

По данным Минздрава, 67-летняя женщина страдала множественными хроническими заболеваниями, в том числе сахарным диабетом. Она была госпитализирована с 30 марта с двусторонней пневмонией тяжелого течения.

Это уже второй случай смерти пациента с коронавирусом в Хабаровске. 8 апреля умерла 77-летняя женщина с диагнозом COVID-19. Всего в регионе зарегистрировано 28 случаев инфицирования этим вирусом.