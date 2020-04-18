Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:15Заразились
на 17.04В России 32 008+4 070В мире 2 240 191+87 544

Число инфицированных COVID-19 в США превысило 700 тыс.

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - В Соединенных Штатах число инфицированных коронавирусом достигло в ночь на субботу по московскому времени 700 282 человек, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Всего в стране от связанных с коронавирусом заболеваний скончались 38 882 человек.

Университет осуществляет мониторинг ситуации с распространением коронавирусной инфекции в мире на основании официальной информации, поступающей из соответствующих стран и других источников.

По его данным, на 04:00 по московскому времени в мире начитывалось 2 240 768 случаев заражения коронавирусом нового типа, летальный исход зафиксирован в 153 871 случаях, излечились более 568 человек.

США коронавирус

Новости

Американские компании считают более вероятным разъединение экономик США и КНР

Трамп заявил о лидерстве Китая по числу летальных исходов от COVID-19

В США оценили будущие потери от COVID-19 примерно в 60 тыс. человек

Fox News узнал о полномасштабном расследовании США уханьской лаборатории

Fox News узнал о полномасштабном расследовании США уханьской лаборатории

Трамп раскритиковал губернатора Нью-Йорка за его действия в условиях пандемии

Трамп раскритиковал губернатора Нью-Йорка за его действия в условиях пандемии

Зеленский прокомментировал получение средств от МВФ

Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус

Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус

Что произошло за день: пятница, 17 апреля

Космические силы США вооружатся установками для нейтрализации российских спутников

Космические силы США вооружатся установками для нейтрализации российских спутников

Власти Китая объяснили корректировку данных по коронавирусу недоучетом

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');