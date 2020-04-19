Княгиня Романова исцелилась от коронавируса

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Глава Российского императорского Дома Романовых великая княгиня Мария Владимировна исцелилась от коронавируса.

Как сообщил "Интерфаксу" руководитель ее канцелярии Александр Закатов, "в конце марта великая княгиня в течении нескольких дней испытывала легкое недомогание, сходное с признаками обычного сезонного ОРВИ. После прохождения тестирования было установлено что это был перенесенный коронавирус."

Сейчас врачи констатируют ее полное выздоровление с наличием "устойчивого иммунитета". И хотя здоровью великой княгини ничего не угрожает, "она продолжает соблюдать режим карантина в соответствии с установленным властями порядком", сообщил Закатов

По его словам, ожидаемый визит великой княгини на Родину, первоначально намеченный на май, перенесен на более поздний срок. Отвечая на один из вопросов, руководитель канцелярии отметил, что сын и наследник главы императорского дома цесаревич Георгий Романов находится в Москве, "соблюдая режим самоизоляции и полностью здоров". Кроме того, великая княгиня и ее сын "продолжают руководить социокультурной деятельностью учреждений и организаций при российском императорском доме, используя средства дистанционной связи".

Результаты теста были получены в страстную пятницу 17 апреля, а накануне глава российского императорского дома и ее наследник выступили с обращением к соотечественникам, в котором поздравили их с праздником Светлого Христова Воскресения. Выразив свою скорбь в связи с ограничениями на участие мирян в богослужениях, они призвали всех "отнестись к этим мерам с пониманием".