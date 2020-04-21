Более 670 тыс. человек во всем мире выздоровели от коронавируса

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Более 670 тысяч человек выздоровели в мире за время пандемии после того, как у них был диагностирован коронавирус нового типа. Таковы данные портала Worldometers, отслеживающего ситуацию по COVID-19 в разных странах.

Согласно этим данным, лидером по числу вылечившихся от коронавируса является Германия. Там поправились за время пандемии 95 тыс. человек. За ней следуют Испания (выздоровели 82 тыс.), Китай (77 тыс.), США (75 тыс.) и Иран (61 тыс.)

В настоящее время в мире все еще болеют 1,6 млн человек, лишь 3% из них находятся в серьезном или критическом состоянии.

С момента вспышки коронавируса зарегистрировано в общей сложности 2,5 млн случаев заболевания.