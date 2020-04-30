Природные пожары в ЧАЭС локализованы

Украинские пожарные тушат отдельные очаги в зоне отчуждения

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Природные пожары в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС по состоянию на 7:00 четверга локализованы, спасатели продолжают тушение отдельных очагов, остатков древесины и торфяников в ячейках пройденных огнем, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

"Пожары в лесных массивах зоны отчуждения и безусловного (обязательного) отселения локализованы. По состоянию на 7:00 30 апреля подразделениями ГСЧС оказывается помощь ГАЗО в тушении отдельных очагов тления пеньков, остатков древесины и торфянике в ячейках пройденных огнем", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации.

Сообщается, что для создания противопожарных разрывов привлечена тяжелая инженерная техника ГСЧС и Вооруженных сил Украины. К тушению привлечены 207 человек и 64 единицы техники, из них от ГСЧС 149 человек личного состава и 34 единицы техники, в том числе два вертолета.

ГСЧС также сообщает, что в Житомирской области пожары в лесных массивах Овручского и Олевского районов локализованы. Спасатели оказывают помощь работникам Словечанского, Белокоровицкого и Олевского лесных хозяйств в тушении отдельных очагов тления в пройденных огнем зонах. К тушению привлечены 329 человек и 66 единицы техники.