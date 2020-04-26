Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:06Заразились
на 26.04В России 80 949+6 361В мире 2 896 746+85 553

Глава МВД Украины сообщил о ликвидации очагов возгорания в Чернобыльской зоне

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявляет, что все очаги возгорания в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС ликвидированы, а спасатели занимаются ликвидацией тления торфяников.

"Проинспектировали вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским ликвидацию пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения. Все источники огня ликвидированы. Угроз нет. Идет работа спасателей по тлеющим торфяникам. Волна пожаров сбита", - написал Аваков в твиттере воскресенье вечером.

Со своей стороны, в украинской Госслужбе по ЧС сообщили, что помогают Госагентству по управлению (чернобыльской) Зоной отчуждения (ГАЗО) в тушении на территории Лубянского, Парышевского, Дитятковского и Денисовецкого лесничеств.

При этом основные усилия спасателей направлены на то, чтобы ликвидировать тление пеньков, остатков древесины и торфяников в селах Кривая Гора и Рудьки.

В апреле в зоне отчуждения возникли несколько очагов природных пожаров. 4 апреля вблизи села Владимировка Котовского лесничества возник верховой лесной пожар на площади 20 га. Огонь добрался до города Припять и опасных объектов в районе ЧАЭС. К 15 апреля открытый огонь был ликвидирован, однако позднее из-за ветра пожар возобновился.

Как сообщалось, в причастности к пожару на территории Котовского лесничества в зоне отчуждения заподозрили судимого 27-летнего жителя села Раговка. Он заявил полицейским, что поджег траву в нескольких местах ради забавы.

Еще один очаг возгорания, предположительно, возник из-за действий 37-летнего жителя села Старые Соколы, который сжигал мусор, а остатки тлеющего костра вывез за село и высыпал на сухую траву.

Пожар в зоне отчуждения ЧАЭС

6
Украина Чернобыльская зона

Новости по теме

Новости

В Италии зафиксировали наименьшее с середины марта число смертей от коронавируса

В Великобритании отметили самое низкое с конца марта число смертей из-за COVID-19

В Великобритании отметили самое низкое с конца марта число смертей из-за COVID-19

Белоруссия почти полностью загрузила свои НПЗ на фоне низких цен на нефть

Премьер Италии заявил о планах снова запустить промышленность 4 мая

Скончался итальянский журналист Джульетто Кьеза

Скончался итальянский журналист Джульетто Кьеза

Лукашенко предложил создавать предприятия в пострадавших от аварии на ЧАЭС районах

В Госдуме заявили, что новости об ухудшении здоровья Ким Чен Ына не нашли подтверждения

В Госдуме заявили, что новости об ухудшении здоровья Ким Чен Ына не нашли подтверждения
Военная операция в Йемене

Переходный совет Южного Йемена объявил о самоуправлении

Что случилось этой ночью: воскресенье, 26 апреля

СМИ нашли личный бронепоезд Ким Чен Ына на северокорейском курорте

СМИ нашли личный бронепоезд Ким Чен Ына на северокорейском курорте
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');