Глава МВД Украины сообщил о ликвидации очагов возгорания в Чернобыльской зоне

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявляет, что все очаги возгорания в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС ликвидированы, а спасатели занимаются ликвидацией тления торфяников.

"Проинспектировали вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским ликвидацию пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения. Все источники огня ликвидированы. Угроз нет. Идет работа спасателей по тлеющим торфяникам. Волна пожаров сбита", - написал Аваков в твиттере воскресенье вечером.

Со своей стороны, в украинской Госслужбе по ЧС сообщили, что помогают Госагентству по управлению (чернобыльской) Зоной отчуждения (ГАЗО) в тушении на территории Лубянского, Парышевского, Дитятковского и Денисовецкого лесничеств.

При этом основные усилия спасателей направлены на то, чтобы ликвидировать тление пеньков, остатков древесины и торфяников в селах Кривая Гора и Рудьки.

В апреле в зоне отчуждения возникли несколько очагов природных пожаров. 4 апреля вблизи села Владимировка Котовского лесничества возник верховой лесной пожар на площади 20 га. Огонь добрался до города Припять и опасных объектов в районе ЧАЭС. К 15 апреля открытый огонь был ликвидирован, однако позднее из-за ветра пожар возобновился.

Как сообщалось, в причастности к пожару на территории Котовского лесничества в зоне отчуждения заподозрили судимого 27-летнего жителя села Раговка. Он заявил полицейским, что поджег траву в нескольких местах ради забавы.

Еще один очаг возгорания, предположительно, возник из-за действий 37-летнего жителя села Старые Соколы, который сжигал мусор, а остатки тлеющего костра вывез за село и высыпал на сухую траву.