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ВВП еврозоны в III квартале вырос на 2,2%, лучше прогноза

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - В третьем квартале 2021 года экономика 19 стран еврозоны выросла на 2,2% по сравнению с предыдущим кварталом, свидетельствуют предварительные данные Статистического управления Европейского союза (Eurostat).

В годовом выражении ВВП еврозоны вырос на 3,7%.

Эксперты в среднем прогнозировали рост экономики на 2% относительно второго квартала 2021 года и на 3,5% к третьему кварталу 2020 года.

По пересмотренным данным, в апреле-июне ВВП еврозоны увеличился на 2,1% по сравнению с предыдущим кварталом и на 14,2% в годовом выражении. Ранее сообщалось о повышении показателей соответственно на 2,2% и 14,3%.

Экономика Германии в третьем квартале выросла на 1,8%, Франции - на 3%, Италии - на 2,6%, Испании - на 2%.

ВВП государств Евросоюза в июле-сентябре увеличился на 2,1% по сравнению с предыдущим кварталом и на 3,9% в годовом выражении.

Это первая из трех оценок динамики ВВП еврозоны за минувший квартал, представленная Eurostat. Вторая оценка будет опубликована 16 ноября.

Еврозона Германия Фрнция Италия Eurostat

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